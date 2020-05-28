2020/05/28 | 17:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق ارتفاعا ملحوظا بعدد اصابات كورونا خلال الايام القليلة الماضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 322 اصابة و4 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 322 اصابة و4 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).