بالتفاصيل: الموجة الثانية من كورونا تذكر بغداد بـ”مستشفياتها المنسية” منذ 2013

2020/05/28 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، عن انجاز نحو ٣٦٪ من مشروع انشاء مستشفى الحرية العام.ونقل بيان أطلعت عليه “يس عراق”، عن عطا قوله، ان “المستشفى بالاضافة الى المستشفيات الثلاثة الاخرى في (الشعب والفضيلية والنعمان) تعد من المشاريع الصحية الاستراتيجية المهمة للقطاع الصحي والمنفذة من قبل محافظة بغداد وبتصاميم […]

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