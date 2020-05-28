حالات التعافي من كورونا ترتفع إلى 217 في أربيل

2020/05/28 | 17:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس تعافي مريضين اثنين آخرين من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة أربيل دلوفان محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام بعد تلقيهما الرعاية الطبية.

وأشار إلى أنهما سيغادران المستشفى إلى منزلهما، مبيناً أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 217 في أربيل.

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