التربية النيابية تناقش مع الوزير اوضاع الطلبة وامتحاناتهم وتطالب بعدة مطالب

2020/05/28 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شددت لجنة التربية النيابية، على ضرورة تاجيل موعد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين والذي من المفترض ان تبداء يوم الاثنين الموافق ١/٦/٢٠٢٠، واحتساب درجة نصف السنة لطلبة الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط واعتبارها درجه نجاح نهائية.وقال بيان للجنة، اليوم الخميس، انه “بناءا على الوضع الراهن الذي يمر به البلد وخصوصا بعد تفشي […]

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