رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان جملة ملفات مهمة ورئيسية على الساحة العراقية

2020/05/28 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي جملة ملفات رئيسة على الساحة العراقية.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة […]

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