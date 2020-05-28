الركابي: عدم حسم حقيبة الخارجية سيضع العراق في حرج خلال المفاوضات مع واشنطن

2020/05/28 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، إن عدم حسم حقيبة الخارجية سيضع العراق في حرج كبير خلال المفاوضات مع واشنطن في حزيران المقبل.

وأكد الركابي في تصريح أن هذه المفاوضات مهمة جدا وان بقاء الحكومة الجديدة بلا وزير للخارجية سيضعها في حرج كبير في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة الأميركية في شهر حزيران المقبل.

وأشار الركابي الى أن مسألة المفاوضات قد تدفع باتجاه حسم الكابينة الوزارية بأسرع وقت قبل الموعد المحدد للمباحثات، فيما لفت الى أن الجلسة الخاصة باستكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يتم تحديدها حتى الآن.

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