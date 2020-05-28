لم يتضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم.. قضاء بذي قار يسجل 22 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/28 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار اغلبها في قضاء سوق الشيوخ

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