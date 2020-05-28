العراق يسجل أعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا منذ دخول الوباء

2020/05/28 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و 322 اصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، لتكون حصيلة اليوم هي الأعلى منذ دخول الفيروس للعراق متخطية حصيلة السبت الماضي التي سجلت 308 اصابات.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "5104 نموذج في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 211485".

وأضاف البيان، أن "مختبرات الصحة سجلت اليوم (322) إصابة في العراق منها 67 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، ووزعت الاصابات في مناطق بغداد/ الرصافة: 194، بغداد/ الكرخ: 27، مدينة الطب: 3، النجف: 2، البصرة: 3، السليمانية: 16، اربيل : 21، كربلاء: 22، كركوك: 1، واسط: 6، بابل: 11، الديوانية: 2، ميسان: 3، ذي قار: 4، المثنى: 5، واخيرا صلاح الدين: 2".

وتابع، أن حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت "67 كانت في مناطق بغداد/ الرصافة: 3، بغداد/ الكرخ: 7، مدينة الطب: 32، النجف: 8، البصرة: 10، اربيل : 4، ميسان: 2، كربلاء: 1، واسط: 2"، مشيرا الى ان "الوفيات المسجلة اليوم 4، حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالتين في بغداد/ الكرخ".

ومع الموقف الوبائي لليوم بلغ "مجموع الإصابات 5457، ومجموع حالات الشفاء 2917، والراقدين في المستشفيات 2307 بينهم 40 حالة ترقد في العناية المركزة، فيما بلغ مجموع الوفيات منذ دخول الفيروس للبلاد وحتى اليوم 179".

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