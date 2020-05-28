الصحة تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 67 مصاباً للشفاء

2020/05/28 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 322 اصابة جديدة بفيروس كورونا، كأعلى احصائية تم تسجيلها منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

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