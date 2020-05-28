الموقف الوبائي: 322 إصابة جديدة بكورونا والرصافة تتصدر الأرقام

2020/05/28 | 17:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرسجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قالت الوزارة في الموقف الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (5104) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (211485)".

أضافت إنه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (322) إصابة في العراق منها 67 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط".

وكانت الإصابات موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 194

بغداد/ الكرخ: 27

مدينة الطب: 3

النجف: 2

البصرة: 3

السليمانية: 16

أربيل: 21

كربلاء: 22

كركوك: 1

واسط: 6

بابل: 11

الديوانية: 2

ميسان: 3

ذي قار: 4

المثنى: 5

صلاح الدين: 2

فيما كانت حالات الشفاء: 67 حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 3

بغداد/ الكرخ: 7

مدينة الطب: 32

النجف: 8

البصرة: 10

أربيل: 4

ميسان: 2

كربلاء: 1

واسط: 2

بينما كانت الوفيات : 4 حالات، حالتان في بغداد/ الرصافة، حالتان في بغداد/ الكرخ.

مجموع الإصابات : 5457

مجموع حالات الشفاء: 2971

الراقدين الكلي: 2307

الراقدين في العناية المركزة: 40

مجموع الوفيات: 179".

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