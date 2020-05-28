الكاظمي : لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة

2020/05/28 | 17:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مقرّ قيادة العمليات المشتركة ، مؤكدا ان لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس ان الكاظمي اطلع خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم […]

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