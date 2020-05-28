ديالى تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 33 حالة

2020/05/28 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… اعلنت حكومة ديالى المحلية في ديالى، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 33 حالة.وقال مدير اعلام حكومة ديالى ياسر بدر لـ /المعلومة/، ان “صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 19 حالة اشتباه بفيروس كورونا وكانت جميعها سلبية اي انها غير مصابة بالفيروس”، مؤكدا بان “حالة مصابة تماثلت للشفاء وسيتم اخراجها من […]

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