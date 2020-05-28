السياحة الدولية تواجه أكبر تراجع منذ خمسينات القرن الماضي

2020/05/28 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زوراب بولوليكاشفيلي، لصحيفة “هاندلسبات” الألمانية، إن السياحة الدولية بصدد الانخفاض بنسبة 70% هذا العام.ويمثل ذلك أكبر تراجع لهذا القطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.وقال بولوليكاشفيلي إن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا يستند إلى افتراض بأن […]

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