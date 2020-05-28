وزير الصحة : التوعية والوقاية هي الحل الامثل لتفادي ازمة كورونا

2020/05/28 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ان التوعية والوقاية هي الحل الامثل لتفادي ازمة كورونا بوقت قياسي في العراق.وقال بيان لوزارة الصحة، ان “التميمي اجرى جولة ميدانية استطلع فيها مدى تعامل المواطنين من خلال انشطتهم المختلفة مع اجراءات الوقاية من وباء كورونا كما شارك اخوانهم في القوات الامنية في احدى […]

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