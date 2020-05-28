ديالى تسجل حالة شفاء جديدة من كورونا

2020/05/28 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، اليوم الخميس، عن تماثل احد المصابين بفيروس كورونا للشفاء.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم إجراء التحاليل المختبرية لـ 19 حالة كان مشتبه باصابتها بكورونا من الراقدين في مستشفياتنا جميعها سالبة اي غير مصابة بالمرض".وأضاف انه "اكتسبت حالة واحدة من ابناء ناحية الوجيهية الشفاء التام وستغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة".

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