بسبب كورونا.. درجال يفضل العودة الى بغداد وعدم استكمال برنامج زيارة نينوى

2020/05/28 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الخميس ، حرصه الشديد على صحة وسلامة الجميع، والالتزام بتوجيهات خلية الازمة الحكومية بشأن الوقاية من فيروس كورونا ، مبينا انه قرر ومن مبدأ الشفافية والحفاظ على السلامة العامة، عدم استكمال برنامج الزيارة الى محافظة نينوى.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان "الوزير درجال قرر عدم استكمال برنامج الزيارة الى محافظة نينوى، نظراً لوجود عدد كبير من الرياضيين والمسؤولين في مديرية شباب ورياضة نينوى فضلا عن وسائل اعلام مختلفة احاطوا به خلال وجوده وتنقله في المحافظة مع مسؤوليها للاطلاع على واقع الشباب والرياضة وابرز ما يمكن تقديمه لهذين القطاعين الحيويين".واضاف ان "هذا الاجراء يوضح الاستجابة السريعة للوقاية من المرض القاتل وللتقليل من الاثار التي يتركها على الاشخاص المرافقين، داعياً الجميع الى توخي الحذر في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا جراء جائحة كورونا وعدم إثارة القلق وتوخي الدقة في نقل الاخبار ونشرها، متمنياً السلامة للجميع".واكد البيان في ختامه أن "الفحوصات الاولية التي تم إجراؤها في محافظة أربيل بينت الإشتباه بـ اصابة اثنين من افراد الحماية الخاصة باعراض مرض كورونا ، وتم إعادتهما إلى محافظة بغداد وإتخاذ التدابير اللازمة بشأنهما ولم يكونا موجودَّين مع الوفد الزائر الى محافظة نينوى".وذكرت مصادر مطلعة لـ"كلكامش برس" ، "اصابة اثنين من حماية وزير الشباب والرياضة ، بفيروس كورونا والمصابين هم ابناء شقيق الكابتن عدنان درجال "زيد وعلي" .واضافت انه "تم اخذ مسحات لكل من محافظ اربيل ورئيس نادي اربيل ومدير شباب ورياضة اربيل واياد بنيان والكابتن يونس محمود على خلفية لقائهم يوم امس بالكابتن عدنان درجال في اربيل ".

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