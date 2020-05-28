نائب: الخلافات الداخلية بين السنة والكرد ستعطل تمرير الوزارات المتبقية

2020/05/28 | 17:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب المستقل باسم الخشان، الخميس، أن الخلافات الداخلية بين السنة والكرد ستعطل تمرير الوزارات المتبقية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الكتل السياسية السنية والكردية تشهد خلافات عميقة في الوقت الحالي بشأن الوزارات المتبقية”، لافتا إلى إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهو سبب الخلاف السني كونه […]

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