تسجيل قفزة جديدة باعداد الاصابات بكورونا في العراق

2020/05/28 | 17:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل قفزة جديدة باعداد الاصابات بفيروس كورونا ليوم واحد في عموم البلاد....

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