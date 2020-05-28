إيران نحو المزيد من التشدّد.. انتخاب قائد بالحرس الثوري رئيساً للبرلمان

2020/05/28 | 17:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سيطرة التيار المتشدد (المحافظون) التابع للمرشد الإيراني “علي خامنئي” على النسبة العظمى من المقاعد النيابية، نجح ذلك التيار من احتلال رئاسة المجلس النيابي بانتخاب قائد سابق في #الحرس_الثوري_الإيراني.وجرت انتخابات رئاسة المجلس اليوم الخميس،…

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