البطالة الامريكية تحطم الارقام القياسية: 41 مليون عامل يطردون بسبب كورونا،،خبراء:وظائف ذهب ولن تعود!

2020/05/28 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تقدم ما يقدر بنحو 2.1 مليون أمريكي بطلب للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على الرغم من إعادة فتح الأعمال تدريجياً في جميع أنحاء البلاد ، مما يجعل إجمالي طلبات التشغيل منذ توقف عمليات إغلاق فيروسات التاجية في منتصف مارس/ آذار إلى حوالي 41 مليون ، حسبما ذكرت وزارة العمل يوم الخميس.[…]

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