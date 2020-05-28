مصدر امني لـ” العهد نيوز” اعتقال مسؤول امني داعشي بعملية امنية استباقية في الانبار

2020/05/28 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية اليوم ،الخميس، عن اعتقال مسؤول امني كبير في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية في الانبار .وقال المصدر لـ” العهد نيوز، ان ” قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة 39 نفذت عملية امنية استباقية على خلفية معلومات […]

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