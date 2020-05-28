تويتر يحذف حسابا مزيفا لوزير حالي اثار لغطاً كبيراً

2020/05/28 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن #مركز_الاعلام_الرقمي DMC عن قيام شركة تويتر بحذف الحساب المزيف لوزير المالية العراقي الدكتور علي علاوي.

واوضح ال...





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