2020/05/28 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر الحشد العشائري في محافظة ديالى اليوم الخميس، من تصاعد الهجمات والانشطة الارهابية شمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال آمر الفوج الخامس - لواء نداء ديالى للحشد العشائري عدنان اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "قرى شمالي المقدادية خالية من السكان وخالية من التواجد الامني واصبحت مقراً ومنطلقاً للتعرضات الارهابية ضد الحشد العشائري"، منبها من "كمائن وعمليات تفخيخ تطال مقاتلي الحشد العشائري".

ودعا اللهيبي الى "تكثيف الانتشار الامني في قرى شمالي المقدادية وتسريع اعادة سكانها النازحين منذ عام 2014 وحتى الان"، معتبراً اعادة النازحين "اغلاقاً للثغرات الامنية وتقييدا لتحركات بقايا عناصر تنظيم داعش".

وأضاف ان "قناصي داعش باتوا يتمركزون في القرى المهجورة وحولوها الى منطلقات للهجمات التي تستهدف قواطع الحشد العشائري"، مؤكدا أن "قناصي داعش استهدفوا امس الاربعاء، احد الكاميرات الحرارية شمالي المقدادية لمنعها من رصد تحركاتهم وتسهيل تنفيذ الهجمات والتعرضات ضد مقاتلي الحشد".

وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي محافظة ديالى من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم "داعش".

ومازالت الاف الاسر النازحة لم تعد الى مناطق سكناها منذ عام 2014 وحتى الان بسبب المخاوف الامنية وانعدام الخدمات الى جانب الثأرات العشائرية.ٍ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمائن وتفخيخ وقنص في قرى ديالى "دون رد") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمائن وتفخيخ وقنص في قرى ديالى "دون رد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).