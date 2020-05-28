لجنة التربية النيابية تصدر عددا من التوصيات لمعالجة أوضاع الطلبة في ضل تفشي كورونا

2020/05/28 | 18:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أصدرت لجنة التربية النيابية، الخميس، توصياتها لمعالجة اوضاع الطلبة في ظل تفشي وباء كرونا، داعية الى تأجيل موعد امتحانات الطلبة الخارجيين.وقالت اللجنة، في بيان تلقته أين إنه “بناء على الوضع الراهن الذي يمر به البلد وخصوصا بعد تفشي جائحة كورونا وحرصا من لجنة التربية النيابية على عدم ضياع السنة الدراسية تواصلت اللجنة برئاسة النائب قصي محسن الياسري مع وزير التربية وتم مناقشة عدة امور مؤكدين على ضرورة حسم الاتي وبالسرعة الممكنة من خلال دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأوضحت، أن “المناقشات تضمنت تاجيل موعد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين والذي من المفترض ان تبدء يوم الاثنين الموافق ١/٦/٢٠٢٠،و احتساب درجة نصف السنة لطلبة الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط واعتبارها درجه نجاح نهائية.”وشددت اللجنة على “الاخذ بالتوصيات السابقة للجنة التربية بخصوص اجور المدارس الاهلية وجعل نسبة التخفيض ٢٥% بدلا من ١٠% ، حيث ان هنالك العديد من المدارس الاهلية قد قدمت مبادرات مجتمعية بتخفيض استقطاعات اجور الدراسة تصل ل ٥٠% وهذا يدل على حرص هذه المدارس وتبني دورها المجتمعي وخصوصا في اوقات الازمات.”

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