إنهاء الاستعدادات لإجراء الامتحانات التمهيدية في محافظتين عراقيتين

2020/05/28 | 18:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديريتا التربية في محافظتي النجف والديوانية، اليوم الخميس، إنهاء الاستعدادات لإجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين والتي من المقرر أن تب...

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