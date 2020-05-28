2020/05/28 | 18:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة أربعة لاعبين من لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة أربعة لاعبين من نادي روسي بكورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة أربعة لاعبين من نادي روسي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).