قانوني يجيب.. هل يمكن إقالة رئيس البرلمان؟

2020/05/28 | 18:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداجاب الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، عن امكانية اقالة رئيس البرلمان محمد الكربولي وفق القانون.وكتب التميمي على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "يمكن إقالة رئيس البرلمان بالأغلبية البسيطة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب مسبب من ثلث الأعضاء اذا كان هناك خطأ أو إخلال جسيما بقواعد السلوك النيابي حاله حال اي نائب آخر وفي هذه الحالة يتم تحويله إلى نائب عادي كبقية النواب".وأضاف انه "اما الحالة الثانية وهي استبعاد رئيس البرلمان من رئاسة البرلمان والبرلمان ايضا اي تحويله إلى مواطن عادي فهي تشترط ايضا طلب مسبب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني".وتابع انه "كل ذلك وفق المواد 59 دستور و 12 من النظام الداخلي للبرلمان و القوانين 6 لسنة 2006 و49 لسنة 2007 المتعلقة باستبدال أعضاء البرلمان".

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