التربية النيابية تعلن عن مجموعة من التوصيات لمعالجة اوضاع الطلبة

2020/05/28 | 18:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، توصياتها لمعالجة اوضاع الطلبة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعية الى تأجيل موعد امتحانات الطلبة الخارجيين.وقالت اللجنة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بناء على الوضع الراهن الذي يمر به البلد وخصوصا بعد تفشي كورونا وحرصا من لجنة التربية النيابية على عدم ضياع السنة الدراسية تواصلت اللجنة مع وزير التربية وتم مناقشة عدة امور مؤكدين على ضرورة حسم الاتي وبالسرعة الممكنة من خلال دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".وأضافت ان "المناقشات تضمنت تاجيل موعد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين والذي من المفترض ان تبدء يوم الاثنين الموافق ١/٦/٢٠٢٠، واحتساب درجة نصف السنة لطلبة الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط واعتبارها درجه نجاح نهائية".وشددت اللجنة على "الاخذ بالتوصيات السابقة للجنة التربية بخصوص اجور المدارس الاهلية وجعل نسبة التخفيض ٢٥% بدلا من ١٠%، حيث ان هنالك العديد من المدارس الاهلية قد قدمت مبادرات مجتمعية بتخفيض استقطاعات اجور الدراسة تصل ل ٥٠% وهذا يدل على حرص هذه المدارس وتبني دورها المجتمعي وخصوصا في اوقات الازمات".

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