التعيبان يتوعد المسيئين لمرقد السيد الشهيد الصدر بالملاحقة

2020/05/28 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استنكر الشيخ عبدالامير التعيبان، رئيس عموم قبيلة الدبات السنبسية الطائية في العراق، التصرف غير الاخلاقي والمرفوض الذي قامت به مجموعة ضالة ومشبوهة بمحاولة الاساءة الى مقام السيد الشهيد محمد الصدر ( قدس سره الشريف).وقال التعيبان ، في بيان باسم عشيرته، ان “السيد الشهيد يعتبر رمز ومرجع ومقلد لقبيلتنا وشبابنا المجاهد قبل […]

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