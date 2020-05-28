2020/05/28 | 18:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم اياد بنيان سيبقى في الحجر الصحي ليوم غد لحين ظهور نتائج الفحص

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