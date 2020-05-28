ثلاثة مقترحات أمام التربية بشأن امتحانات الصفوف المنتهية

2020/05/28 | 18:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدمت لجنة التربية البرلمانية، يوم الخميس، 3 مقترحات لوزارة التربية بشأن امتحانات الصفوف المنتهية والخارجيين لمعالجة اوضاع الطلبة في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على الوضع الراهن الذي يمر به البلد وخصوصا بعد تفشي جائحة كورونا وحرصا من لجنة التربية النيابية على عدم ضياع السنة الدراسية تواصلت اللجنة برئاسة النائب قصي محسن الياسري مع وزير التربية وتم مناقشة عدة امور مؤكدين على ضرورة حسم الاتي وبالسرعة الممكنة من خلال دراستها واتخاذ القرارات اللازمة".

ودعت اللجنة إلى "تأجيل موعد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين والذي من المفترض ان تبداء يوم الاثنين الموافق ١/٦/٢٠٢٠، مقترحة "احتساب درجة نصف السنة لطلبة الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط واعتبارها درجه نجاح نهائية".

كما أكدت اللجنة على "الاخذ بالتوصيات السابقة للجنة التربية بخصوص اجور المدارس الاهلية وجعل نسبة التخفيض ٢٥% بدلا من ١٠% ، حيث ان هنالك العديد من المدارس الاهلية قد قدمت مبادرات مجتمعية بتخفيض استقطاعات اجور الدراسة تصل ل ٥٠% وهذا يدل على حرص هذه المدارس وتبني دورها المجتمعي وخصوصا في اوقات الازمات".

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