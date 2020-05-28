تسريب المسودة الاولى،،تعرف على “عقوبات ترامب” ضد فيسبوك وتويتر وكوكل

2020/05/28 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الخميس، عن إعداد إدارة الرئيس الامريكي ترامب مشروع “أمر تنفيذي” من الممكن ان يكون استهدافاً مباشراً للغطاء القانوني الذي تتمتع به شركات وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت شبكة “سي بي أس”، ان البيت الأبيض يقوم بإعداد أمر تنفيذي يمكن أن يستهدف الدرع القانوني الذي تستمتع به شركات وسائل […]

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