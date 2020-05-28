خبير قانوني يبين إمكانية إقالة الحلبوسي

2020/05/28 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإمكانية القانونية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إنه “يمكن إقالة رئيس البرلمان بالأغلبية البسيطة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب من ثلث الأعضاء إذا كان هناك خطأ أو خللا جسيما بقواعد السلوك النيابي”، لافتا […]

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