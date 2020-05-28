الكشف عما سيحدث إذا اقتربت من ثقب أسود!

2020/05/28 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف عالم في الفيزياء الفلكية عما سيحدث إذا اقتربنا من ثقب أسود، مع قوة الجاذبية الشديدة التي تخلق احتكاكا يحرقنا على قيد الحياة.وما تزال الثقوب السوداء واحدة من أكثر الكيانات الغامضة في الكون، حيث لا يعرف العلماء الكثير عنها، وما هو داخلها.كما تكسر الثقوب السوداء قوانين الفيزياء تماما مع تفردها في […]

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