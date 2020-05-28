وزير الصناعة يعلن خطة لإعادة تأهيل جميع المصانع خلال الأشهر المقبلة

2020/05/28 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلـن وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز، الخميس، أن لدى الوزارة خطة لإعادة بناء وتأهيل جميع المصانع في عموم البـلاد .وقال الخباز، في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/ إن “تكاتف وتعاون الحكومة الجديدة أمر ضروري لإعادة إعمار العراق والوقوف إلى جنب مدينة الموصل بعد المعاناة التي عاشتها خلال السنوات الماضية والظلم الذي وقع […]

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