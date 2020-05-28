خلية الازمة في النجف تتخذ 11 قراراً جديداً بشأن خطر كورونا

2020/05/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الازمة تتخذ عددا من القرارات لتعزيز ماتحقق من انجاز صحي

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