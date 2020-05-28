القوات الأمنية تحبط عملية” آيار” وتنقذ بعقوبة من مجازر وشيكة

2020/05/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، اليوم الخميس، تفاصيل عملية نوعية نفذتها القوات الامنية وانقذت مدينة بعقوبة ـ مركز المحافظة ـ من مجازر وشيكة كان ينوي القيام بها 4 من عناصر داعش جاؤوا من سوريا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا استخباريا من استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى، تابع منذ اسابيع 4 اشخاص يشكلون خلية نائمة لداعش جميع افرادها عراقيين من اهالي المحافظة، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد أن افراد الخلية جاؤوا مؤخرا من سوريا، بينهم اثنان يحملان هويات مزورة".

وأضاف، ان "الخلية كانت تسعى لتنفيذ سلسلة تفجيرات في بعقوبة وخلق مجازر بحق الابرياء"، مؤكدا ان "الفريق الاستخباري تاكد من اماكن اختباء افرادها قبل اعطاء الضوء الاخضر بالقبض عليهم في كمائن دون قطرة دم واحدة، بشكل فاجئ الخلية الارهابية".

واشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "اعملية ايار انقذت بعقوبة من مجازر بحق الابرياء بعد اختراق نوعي للفرق الاستخبارية لتلك الخلية الارهابية"، لافتا الى ان "العملية كانت باشراف مباشر من قبل مدير استخبارات مكافحة ارهاب ديالى العميد علي السوداني".

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وذكر حا

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