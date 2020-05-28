سوريا ـ مقتل طفل نتيجة اقتتالِ بين الفصائل المسيطرة على “عفرين”

2020/05/28 | 18:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #عفرين، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة حدثت بين عناصر من “فرقة الحمزة” المدعومة من #تركيا ومسلحين من #غوطة_دمشق، سقط على إثرها طفل من أبناء المدينة بالإضافة لمصرع عنصر من الفصائل وجرح 8 آخرين.واندلعت…

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