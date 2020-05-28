القائد العام يوجه باستمرار العمليات ضد داعش والضرب بيد من حديد

2020/05/28 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية والضرب بيد من حديد.

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