أندية الدوري الإنجليزي تحدد موعد عودة البريميرليغ

2020/05/28 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت أندية الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على استئناف المسابقة المتوقفة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، يوم 17 يونيو/ حزيران المقبل.

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