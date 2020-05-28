وزيـر الصناعـة والمعـادن يعلـن عـن خطـة لإعـادة تأهيـل جميـع المصانـع خـلال الأشهـر القادمـة

2020/05/28 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلـن وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز، عن خطة للوزارة لإعادة بناء وتأهيل جميع المصانع في عموم البـلاد .وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشباب والرياضة الكابتن، عدنـان درجـال، ومحافظ نينوى الفريق، نجـم الجبـوري، والنائب، أحمـد الجبـوري، والنائب، ثابـت العباسـي، وقائممقام الموصل زهيـر الأعرجـي، واللاعب الدولي، يونـس محمـود، ان “هناك […]

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