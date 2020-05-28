برناشا .. رواية تاريخية أردنية

2020/05/28 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ، صدر حديثا للكاتب الأردني هاشم طقم رواية تنتمي الى النوع التاريخي بعنوان “برناشا”.تتحدث رواية برناشا عن شخصيّات من قرية ” بَرناشا ” في فترة ما بعد الطوفان العظيم ووفاة سيدنا نوح عليه السلام ..حيث تكون لهم عاداتهم واسلوب حياتهم الخاص في ظلّ عالم […]

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