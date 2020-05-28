كورونا يتسبب بقتل طيور وحيوانات برية نادرة في دهوك (صور)

2020/05/28 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تزايدت ظاهرة الصيد العشوائي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق ما يهدد بإنقراض أنواع نادرة من الطيور والحيوانات البرية.

وأرجع المختصون سبب تزايد هذه الظاهرة إلى توجه الكثير من الناس إلى القرى والمزارع الخاصة بهم في الأرياف هرباً من قيود فيروس كورونا داخل المدن.

ويلجأ البعض من هؤلاء إلى هواية الصيد رغم أن القوانين المحلية تحظر ذلك في أوقات معينة حفاظاً على التنوع البيئي في إقليم كوردستان الذي يولي أهمية خاصة لهذا المجال حتى أن لديه قوات خاصة لحماية البيئة.

وقال محمد طاهر بريفكاني مدير دائرة البيئة في دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "سبب تزايد الصيد العشوائي في المنطقة يعود إلى توجه عدد كبير من المواطنين الى القرى والمزارع الخاصة بهم هرباً من إجراءات حظر التجوال في المدن للوقاية من فيروس كورونا".

وحذر بريفكاني، من "انقراض أنواع من الطيور والحيوانات البرية النادرة المسوطنة في مناطق دهوك حصراً"، معربا عن استيائه من عدم التزام المواطنين باوقات الصيد الممنوعة حسب القوانين في وقت التكاثر وفي الليل.

من جانيه، قال سليمان تمر مسؤول منظمة كوردستان لحماية حقوق الحيوان في دهوك، إن "أنواع عدة من الحيوانات البرية تتعرض للصيد العشوائي من قبل الصيادين والهواة".

وأضاف تمر أن أكثر الحيوانات عرضة للصيد الجائر هي الماعز البري والثعالب والذئاب وحتى الدببة دون ان تتمكن قوات حماية البيئة وشرطة الغابات من السيطرة على الوضع.

يذكر ان شرطة الغابات وقوات حماية البيئة اعتقلت مؤخراً 30 شخصاً لتجاوزهم على التوجيهات الخاصة بالصيد في ثلاث مناطق شمالي دهوك.

ودعا مسؤول منظمة كوردستان لحماية حقوق الحيوان في دهوك، المواطنين، الى "الالتزام بقوانين الصيد والابتعاد عن الصيد العشوائي حفاظاً على الثروة الحيوانية البرية في المحافظة".

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