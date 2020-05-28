2020/05/28 | 18:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية ازمة النجف تقرر تمديد الحظر التام الى اسبوع وإفتتاح المساجد في الاحياء السكنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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