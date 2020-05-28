خلية الازمة في النجف تعقد اجتماعاً وتصدر عدة قرارات اهمها فرض حظر للتجوال

2020/05/28 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الاشرف عقدت خلية الازمة في محافظة النجف، اليوم الخميس، اجتماعاً واصدرت عدة قرارات كالاتي، منها فرض حظر التجوال في المحافظة من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا لمدة اسبوع .كما اصدرت قرارات بغلق سيطرات مداخل المحافظة بالكامل وبالكتل الكونكريتية، وغلق المقاهي في الساعة العاشرة ليلا مع وضع محددات وضوابط شديدة لمراقبة […]

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