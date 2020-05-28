قائد شرطة واسط الجديد: ساحة التظاهرات خط احمر

2020/05/28 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر قائد شرطة واسط "الجديد" اللواء قاسم راشد، اليوم الخميس، أن ساحة التظاهرات في المحافظة "خط احمر"، متعهدا بتقديم "الافضل" لابناء المحافظة.

وقال راشد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بعد تسنمه مهامه، اليوم، قائدا لشرطة واسط، "يشرفنا خدمة وحماية اهلنا من جديد"، مؤكدا "سنبذل كل ما نملك من جهد وموارد لتقديم الافضل لابناء محافظتنا العزيزة واسط".

واشار الى أن "ساحة التظاهرات هي خط احمر"، متعهدا "سنعمل معا بتوفير الحماية وتقديم الخدمة لكم لايصال مطاليبكم المشروعة الى الجهات ذات العلاقة".

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