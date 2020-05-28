2020/05/28 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسام_الدين_مسعد إن محاور الفلسفه الأساسيه تتمثل في ثلاث محاور هي الحق والخير والجمال .والمسرح بصفة عامه وكما يلقبونه (ابوالفنون) تبتني رسالته الفلسفيه علي تلك المحاور الثلاث.ومسرح الشارع هو اي عرض مسرحي يقدم خارج العمارة المسرحيه مستهدف الجمهور المجتمع عشوائيا ومصادفة بمكان العرض ومناقشا لقضايا هؤلاء المتلقيين من خلال دراسة ديموجرافيه وبحوار ديالكتيكي من أجل بلوغهم غايات دلاليه في العرض .و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسفة ومنطق مسرح الشارع - حسام الدين مسعد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسفة ومنطق مسرح الشارع - حسام الدين مسعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).