تلبية من شركة سيكيور كود واريير لنداء شركة زووم للاتّصالات

2020/05/28 | 19:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليوم شركة البرمجة الآمنة العالمية “سيكيور كود واريير” أنّ شركة “زووم لاتّصالات الفيديو” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ZM) اختارتها حتّى تنفّذ منصتها الإلكترونية للبرمجة الآمنة في إطار استراتيجية شركة “زووم” الجارية لتعزيز الممارسات الفضلى للبرمجة الآمنة المُعتمدة من قبل مطوّريها.وقال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة “سيكيور كود […]

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