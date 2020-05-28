بعد تسجيل 322 اصابة.. الأزمة النيابية تتوقع فرض الحظر الشامل

2020/05/28 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… توقعت خلية الأزمة النيابية، الخميس، فرض الحظر الشامل بعد ارتفاع معدل الاصابات في بغداد وعدد من المحافظات بفيروس كورونا المستجد.وقال عضو خلية الأزمة عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، انه “من المتوقع فرض الحظر الشامل على بغداد والمحافظات الأخرى خلال الأيام المقبلة”، لافتا إلى إن “خلية الأزمة النيابية طالبت بفرض الحظر […]

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