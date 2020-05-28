روسيا تتمدّد نفطياً في العراق: محاولة لاستعادة بريقها السياسي المندثر

2020/05/28 | 19:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات يبدو أن #روسيا تحاول استعادة بريقها الذي اندثر منذ زمن بعيد في #العراق، وهذه المرّة تحاول الرجوع إلى مضمار العلاقات السياسية مع البلاد، من بوابة #النفط.إذ قال تقرير لموقع “أويل برايس” المعني بشؤون…

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